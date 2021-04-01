Генпрокуратура России взяла под особый контроль уголовное дело, возбужденное в отношении Героя Донецкой Народной Республики (ДНР) Ахры Авидзбы в Абхазии. Об этом 1 апреля в своем Telegram-канале WarGonzo сообщил военный корреспондент Семен Пегов

Журналист опубликовал ответ ведомства на депутатский запрос депутата Госдумы Сергея Шаргунова.

«Из документа следует, что надзорный орган начал проверку на предмет законности задержания Героя ДНР (и гражданина РФ) в Абхазии, в связи с чем отправил соответствующие запросы в МИД и Генпрокуратуру РА», — пишет Пегов.

Ветерана войны в Донбассе задержали в Абхазии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Ахру Авидзбу.

Авидзба с 2014 по 2016 год командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР, принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания Героя Республики.

Позже Авидзба был назначен на пост помощника президента Абхазии, но покинул его в 2020 году.