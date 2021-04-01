Журналист опубликовал ответ ведомства на депутатский запрос депутата Госдумы Сергея Шаргунова.
«Из документа следует, что надзорный орган начал проверку на предмет законности задержания Героя ДНР (и гражданина РФ) в Абхазии, в связи с чем отправил соответствующие запросы в МИД и Генпрокуратуру РА», — пишет Пегов.
Ранее Служба государственной безопасности Абхазии задержала ветерана войны в Донбассе, бывшего командира интернациональной бригады «Пятнашка» Донецкой Народной Республики Ахру Авидзбу.
Авидзба с 2014 по 2016 год командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР, принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания Героя Республики.
Позже Авидзба был назначен на пост помощника президента Абхазии, но покинул его в 2020 году.