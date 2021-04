Российский певец и продюсер Филипп Киркоров 1 апреля поздравил в своем Instagram исполнителя Сергея Лазарева с днем рождения

«You are the only one! Мой друг, с днём рождения! Так много на нашем общем пути крутых поворотов, ярких встреч… Но всегда эта дорога только вверх! Серёжа, будь всегда на высоте!» — написал Киркоров, как только наступило 1 апреля.

Фанаты звезд присоединились к поздравлениям. «Я не могу разделить свое сердце»: Киркоров не может выбрать между Лазаревым и Манукяном © Филипп Киркоров/Инстаграм

«А хорошая парочка», «Больше чем дружба», «Филя, ты, видимо, лунатик. Не спишь ночами…», «Люди, мы живем в 21-м веке, и ещё люди живут старыми понятиями, голубые, розовые — какая разница», — высказались подписчики певца в комментариях.

Сергей Лазарев родился в Москве 1 апреля 1983 года. Был одним из участников детского ансамбля «Непоседы», снялся в «Ералаше». Пел в дуэте Smash! с Владом Топаловым, затем стал развивать сольную карьеру. Дважды представлял Россию на Евровидении, оба раза занял третье место. Играет в театре.