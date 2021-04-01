В частности, как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на видеоконференции парламентского комитета по вопросам здоровья нации, Одесская область не выполнила задачу правительства по перепрофилированию койко-мест для пациентов с COVID-19.
«Из 4233 коек, которые должны быть в Одесской области, были перепрофилированы только 3839. Если посмотрим на обеспечение кислородом, то из 3300, которые были поставлены Одесской области для обеспечения 80% кислородом за счет средств, которые передавались по субвенции правительством, было обеспечено только 2741», — заявил Ляшко.
Также, по его словам, статистика, которая официально передавалась в Минздрав о числе коек, занятых больными COVID-19 и подключенных к кислороду, не сходится с информацией от пациентов и общественных организаций.
По итогам заседания комитет решил попросить Кабмин о срочной проверке соблюдения карантина в Одесской области и принятии мер в случае выявления нарушений.
На Украине за минувшие сутки выявили 17 569 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской областях. Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп.
Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться. Для того чтобы поменять мнение граждан, первые лица страны, политики и люди из сферы искусства стали вакцинироваться на камеру.