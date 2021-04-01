Одесса игнорирует ограничения «красной зоны» карантина из-за эпидемии коронавируса и манипулирует цифрами по числу больных. Об этом 1 апреля сообщается на сайте Рады

В частности, как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на видеоконференции парламентского комитета по вопросам здоровья нации, Одесская область не выполнила задачу правительства по перепрофилированию койко-мест для пациентов с COVID-19.

«Из 4233 коек, которые должны быть в Одесской области, были перепрофилированы только 3839. Если посмотрим на обеспечение кислородом, то из 3300, которые были поставлены Одесской области для обеспечения 80% кислородом за счет средств, которые передавались по субвенции правительством, было обеспечено только 2741», — заявил Ляшко.

Печальные рекорды. Что на самом деле происходит на Украине с коронавирусом

По итогам заседания комитет решил попросить Кабмин о срочной проверке соблюдения карантина в Одесской области и принятии мер в случае выявления нарушений.

На Украине за минувшие сутки выявили 17 569 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской областях. Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп.

Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться. Для того чтобы поменять мнение граждан, первые лица страны, политики и люди из сферы искусства стали вакцинироваться на камеру.