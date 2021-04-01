Правоохранители проводят обыски в помещении центрального аппарата Агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба на сайте АРМА

Отмечается, что обыски ведутся и по месту жительства руководства агентства. О каком уголовном производстве идет речь, не уточняется. Главе СБУ Баканову дали «сценарий» вопросов депутатов для отчета в Раде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В помещении центрального аппарата АРМА, а также по месту жительства нескольких сотрудников агентства правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках уголовного производства», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что руководство и работники агентства полностью содействуют представителям силовых ведомств, в частности, предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию.

Адвокат юридической компании «Миллер» Маси Найем сообщил в Facebook, что обыски проводит Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований. Следственные действия, по его данным, проходят дома у врио главы АРМА Виталия Сигидина, замглавы Владимира Павленко и начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили.