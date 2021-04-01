Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата требуют от президента Украины Владимира Зеленского отменить действующий закон, который требует обязательного переименования церкви. С этой целью они доставили в Офис главы государства более 1 млн подписей в свою поддержку, пишет сайт Союза православных журналистов

УПЦ молится за мир. Кто против © сайт УПЦ МП

Отмечается, что под обращением подписались более одного миллиона прихожан. Коробки с подписями верующих со всех регионов Украины пронесли мимо зданий правительства и комитетов Верховной Рады.

Ранее глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент заявил, что в вопросе изменения названия церкви видит попытку государства совершить массовый рейдерский захват имущества УПЦ.

По этому вопросу ранее верующие уже обращались к президенту, Раде и Кабмину, но так и не получили ответа.