В частности, государство требует, чтобы Украинская православная церковь Московского патриархата не указывала в своем названии украинскую принадлежность, поскольку УПЦ прямо подчиняется РПЦ.
Отмечается, что под обращением подписались более одного миллиона прихожан. Коробки с подписями верующих со всех регионов Украины пронесли мимо зданий правительства и комитетов Верховной Рады.
Ранее глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент заявил, что в вопросе изменения названия церкви видит попытку государства совершить массовый рейдерский захват имущества УПЦ.
По этому вопросу ранее верующие уже обращались к президенту, Раде и Кабмину, но так и не получили ответа.