В качестве сценариста «Квартала 95» Зеленская получила 952,9 тыс. гривен (около 2,6 млн рублей). Каждый месяц супруга президента получала около 80 тыс. гривен (217 тыс. рублей).
Кроме того, жена президента получила 2,4 млн гривен (примерно 6,6 млн рублей) от сдачи собственности в аренду: семья президента владеет несколькими квартирами в Киеве, парковочными местами, загородным домом, одним нежилым помещением и двумя автомобилями.
Студию «Квартал 95» Владимир Зеленский основал до вступления в должность президента. Компания производит фильмы, сериалы и юмористические телепередачи.