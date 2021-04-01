Первая леди Украины Елена Зеленская получила почти 1 млн гривен (около 2,6 млн рублей) за год работы сценаристом студии «Квартал 95». Соответствующие данные 31 марта опубликовало Национальное агентство по предупреждению коррупции Украины

Зеленская опозорилась из-за наряда на форуме о моде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, жена президента получила 2,4 млн гривен (примерно 6,6 млн рублей) от сдачи собственности в аренду: семья президента владеет несколькими квартирами в Киеве, парковочными местами, загородным домом, одним нежилым помещением и двумя автомобилями.

Студию «Квартал 95» Владимир Зеленский основал до вступления в должность президента. Компания производит фильмы, сериалы и юмористические телепередачи.