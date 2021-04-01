Суда, осуществляющие прокладку газопровода «Северный поток – 2», сталкиваются с регулярными провокациями иностранных военных и гражданских судов, создающих серьезные угрозы безопасности, сообщает «Интерфакс» 1 апреля со ссылкой на директора филиала Nord Stream 2 AG Андрея Минина

Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

«Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях с использованием как рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта. Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», — приводит агентство слова Минина.

30 марта ночью на радаре судна обеспечения «Спасатель Карев» в непосредственной близости от баржи были обнаружены 2 объекта.

Один из них двигался в сторону «Фортуны» и на вызовы по радиоканалам не отвечал. Было принято решение начать движение к объекту пересекающим курсом.

Для привлечения внимания были использованы судовые прожекторы. Как оказалось, это было рыболовное судно, которое изменило курс и ушло на юг, не вступая в радиоконтакт.

Второй объект, находившийся в ожидании на юго-западе от «Фортуны», также ушёл, не отвечая на вызовы по радио.

29 марта вокруг «Фортуны» выполнял маневры боевой корабль пoльских ВМС с тактическим номером 823. Российское судно обеспечения «Спасатель Карев» было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая военный корабль.

28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна «Фортуна» на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении.

С учетом того, что якорные линии «Фортуны» располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода.

22 февраля при трубоукладке к югу от датского острова Борнхольм с южного направления в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106.

Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались. Судно снабжения «Владислав Стрижев» было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чего SWI-106 произвело на него навал.

«Северный поток – 2»: «Академик Черский» готов к укладке труб, «Газпром» уверен в завершении строительства, США и Германия стоят на своем © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Также во второй половине марта увеличилось количество пролетов над трубоукладочными судами на небольшой высоте иностранных самолетов.

Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.