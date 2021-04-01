Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
«Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях с использованием как рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта. Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», — приводит агентство слова Минина.
30 марта ночью на радаре судна обеспечения «Спасатель Карев» в непосредственной близости от баржи были обнаружены 2 объекта.
Один из них двигался в сторону «Фортуны» и на вызовы по радиоканалам не отвечал. Было принято решение начать движение к объекту пересекающим курсом.
Для привлечения внимания были использованы судовые прожекторы. Как оказалось, это было рыболовное судно, которое изменило курс и ушло на юг, не вступая в радиоконтакт.
Второй объект, находившийся в ожидании на юго-западе от «Фортуны», также ушёл, не отвечая на вызовы по радио.
29 марта вокруг «Фортуны» выполнял маневры боевой корабль пoльских ВМС с тактическим номером 823. Российское судно обеспечения «Спасатель Карев» было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая военный корабль.
28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна «Фортуна» на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении.
С учетом того, что якорные линии «Фортуны» располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода.
22 февраля при трубоукладке к югу от датского острова Борнхольм с южного направления в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106.
Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались. Судно снабжения «Владислав Стрижев» было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чего SWI-106 произвело на него навал.
После столкновения капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии. Если бы не решительные действия судна снабжения, удар пришелся бы по трубоукладочной барже «Фортуна».
Также во второй половине марта увеличилось количество пролетов над трубоукладочными судами на небольшой высоте иностранных самолетов.
Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.