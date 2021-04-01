Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что РФ может перемещать войска на своей территории по своему усмотрению и это не должно волновать другие государства. Об этом сообщает РИА Новости 1 апреля

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы угрожает военной безопасности Украины, постепенно наращивая группировку войск у границы с ней. В Пентагоне сообщили, что этот вопрос обсуждается с союзниками США по НАТО.

Песков подчеркнул, что Россия перемещает войска, как считает необходимым, по собственной территории, а остальные страны это не должно волновать. России необходимо обеспечивать безопасность своих рубежей, добавил он.

«Вы знаете, что по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и так далее и тому подобное. Это все обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией на востоке Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Луганской и Донецкой Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.