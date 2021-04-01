Депутат поделился снимком из тренажерного зала. Он продемонстрировал стройный накачанный торс и рассказал, что принимает пищевую добавку для спортсменов, аминокислоты BCAA.
«Ну что, ребята, скоро стартует пляжный сезон, так что пора включаться. Мне-то по роду деятельности приходится держать себя в оптимальной форме, не особенно взирая на сезон…» — написал Беленюк.
Медики отмечают, что специальное спортивное питание помогает восстанавливаться и набирать мышечную массу. Однако не стоит рассчитывать, что оно поможет накачаться без физических нагрузок.
Недавно Беленюку исполнилось 30 лет, и в интервью ему пришлось оправдываться за роскошное празднование юбилея — он потратил на ресторан 90 тыс. гривен (240 тыс. рублей).
Кроме того, ранее депутата раскритиковали в комментариях за то, что он, несмотря на знание украинского, говорит по-русски.