Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам молодёжи и спорта, чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк на днях рассказал в Instagram, как восстанавливается после нагрузок в спортзале

Депутат поделился снимком из тренажерного зала. Он продемонстрировал стройный накачанный торс и рассказал, что принимает пищевую добавку для спортсменов, аминокислоты BCAA.

«Ну что, ребята, скоро стартует пляжный сезон, так что пора включаться. Мне-то по роду деятельности приходится держать себя в оптимальной форме, не особенно взирая на сезон…» — написал Беленюк.

Медики отмечают, что специальное спортивное питание помогает восстанавливаться и набирать мышечную массу. Однако не стоит рассчитывать, что оно поможет накачаться без физических нагрузок. Беленюк стал объектом нападок за русский язык © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Недавно Беленюку исполнилось 30 лет, и в интервью ему пришлось оправдываться за роскошное празднование юбилея — он потратил на ресторан 90 тыс. гривен (240 тыс. рублей).

Кроме того, ранее депутата раскритиковали в комментариях за то, что он, несмотря на знание украинского, говорит по-русски.