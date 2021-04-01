Политолог Евгений Сатановский предложил жестко реагировать на провокационные действия украинских властей. Об этом он написал на своей странице в Telegram 1 апреля

Ранее лидеры России, Германии и Франции провели онлайн-консультации, на которые не был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

«Киевские клоуны, возглавляемые их президентом, требуют, чтобы без него Путин с Меркель и Макроном про Украину не говорили, хотя зачем Зеленский всем им нужен, непонятно», — отметил Сатановский.

По его словам, ни России, ни европейцам не о чем говорить с Зеленским, а «говорить при нём о том, кто он со своей фанаберией такой и куда он с ней может идти, вроде как пока неудобно».

«А если это перестанет быть неудобным, то проще отпустить ему пинка, чтобы улетел куда глаза глядят впереди собственного визга, чем на него время тратить. Поскольку это уже не КВН, а наглость, переходящая все допустимые границы», — подчеркнул Сатановский.

Суета сует, или Зеленский разбушевался © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сатановский полагает, что такой подход «исключительно хорошо выправляет характер, прочищает мозги и улучшает карму до состояния первичной понятливости того, что в этом мире сходит с рук, а что нет, так что и пробовать не стоит».

По его мнению, если применить данный метод, то «европейцы, конечно, притворятся, что шокированы, но других-то способов не существует».