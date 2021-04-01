Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук сообщил, что на заседании 14 апреля стороны обсудят разминирование территории к пасхальным праздникам и возвращение к соблюдению режима прекращения огня. Об этом 1 апреля заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24»

«У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос (разминирования — ред.) поднимем, как и должно быть, потому что впереди Пасха и люди будут больше ходить на кладбища, будут больше двигаться по территории. Необходимо думать про разминирование и его контроль», — заявил он.

Также Кравчук отметил, что необходимо соблюсти режим прекращения огня, который, по его мнению, станет шагом к решению политических вопросов. Таким образом, отметил Кравчук, стороны начнут «двигаться вперёд к миру». «Нужно остановить Россию»: Кравчук предупредил о планах Москвы подчинить Украину © скриншот видео "Нromadske"

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.