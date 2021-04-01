Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ отклонило требование экологов отменить разрешение на строительство газопровода «Северный поток 2», сообщает «Интерфакс» 1 апреля со ссылкой на заявление ведомства

ФРГ стала центром сопротивления Соединенным Штатам в том, что касается строительства газопровода «Северный поток 2», отмечал политический обозреватель Александр Рар.

«Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) сегодня после подробной проверки отклонил протесты Союза защиты окружающей среды Германии NABU и Германской помощи окружающей среды», — цитирует агентство сообщение регулятора.

«Северный поток – 2»: «Академик Черский» готов к укладке труб, «Газпром» уверен в завершении строительства, США и Германия стоят на своем © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Экологи выдвинули претензии на основании того, что территория района прокладки газопровода якобы имеет особое значение для гнездовых птиц, но в ведомстве с этим не согласны.

Глубина моря в этом районе составляет около 20 метров, поэтому птицам эта местность не так важна. Помимо этого BSH указывает на то, что скорость кораблей-трубоукладчиков мала, а сами строительные работы для защиты птиц можно вести лишь 30 дней подряд, затем необходимо делать перерыв на две недели.

Экологические организации по всему миру живут на гранты, существенную часть которых выделяют власти Соединенных Штатов.

Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.