В Николаеве правоохранители обнаружили без вести пропавшего три года назад киевлянина. Об этом 1 апреля сообщается на сайте Нацполиции Украины

Отмечается, то пострадавший находился в списках без вести пропавших лиц с 2017 года. Полиция поймала украинца, который справил нужду на их авто в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы получили оперативную информацию о местонахождении разыскиваемого в Николаеве. Во время следственных действий в помещении злоумышленников обнаружили 52-летнего потерпевшего, а также 49-летнего киевлянина, которого, вероятно, также насильно удерживали в доме», — рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По данным МВД, уроженцев Николаевской и Запорожской областей 1958, 1974, 1969 годов рождения задержали. Готовится подозрение. Удерживая в неволе мужчину, злоумышленники хотели присвоить его квартиру. За незаконное лишение свободы и мошеннические действия задержанным грозит до двенадцати лет заключения.

Кроме того, в полицию обратилась еще одна гражданка, которая сообщила, что эти же люди мошенническим путем завладели ее домом, а саму женщину поселили в частный дом одного из сел Николаевской области.