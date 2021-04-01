Рейтинг доверия к политикам на Украине возглавил президент страны Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, и не доверяют 51%. Об этом 1 апреля свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг»

Согласно данным опроса, мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют 54%, спикеру Рады Дмитрию Разумкову доверяют 31%, не доверяют 36%, и не знают его 29%.

«Юлии Тимошенко доверяют 29%, не доверяют 69%. Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют 75%. Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют 58%, не знают его 15%», — говорится в сообщении группы «Рейтинг» по итогам опроса.

Денису Шмыгалю доверяют 16%, и не доверяют 51%. Относительно главы МВД Украины Арсена Авакова цифры составляют 22% и 68% соответственно. При этом 27% украинцев не слышали о таком, следует из опроса.

Лидеру «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют 74%, и не знают его 9%.

Опрос проводился 26-28 марта среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности составляет не больше 2%.