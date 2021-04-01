Автор отметила, что украинский язык переполнен сделанными наспех, искусственными и насильно внедренными в него словами.
Так, в украинском языке появились такие слова, как «спалахуйка» (зажигалка) или Чахлык Невмырущий (Кощей Бессмертный).
«Скрынька перепыхунцив — это коробка передач автомобиля. На самом деле на украинском это та же знакомая каждому автолюбителю коробка передач», — рассказала Мурзина.
Больше о том, как в украинский язык проникло множество выдуманных слов и как на это повлияла литература, можно прочесть в статье на сайте Украина.ру.