Автор издания Украина.ру Елена Мурзина в своей статье рассказала, что значит украинское выражение «скрынька перепыхунцив» и откуда в языке берутся такие непривычные даже для носителей языка слова

Автор отметила, что украинский язык переполнен сделанными наспех, искусственными и насильно внедренными в него словами.

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«Скрынька перепыхунцив — это коробка передач автомобиля. На самом деле на украинском это та же знакомая каждому автолюбителю коробка передач», — рассказала Мурзина.

Больше о том, как в украинский язык проникло множество выдуманных слов и как на это повлияла литература, можно прочесть в статье на сайте Украина.ру.