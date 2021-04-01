Пожилой бродяга, которого недавно убили подростки в Измаиле Одесской области, был хорошо известен в городе, и ему даже завели Instagram. Об этом сообщили «Факты» 31 марта

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Преступление совершили двое подростков 12 и 13 лет. В полиции убийцы хладнокровно объяснили, что решили избить бездомного за то, что он не стал выпрашивать для них деньги на еду.

Журналисты выяснили, что убитый Петр Балика был хорошо известен жителям Измаила, вел себя безобидно, и все охотно помогали ему деньгами. В городе его прозвали Петя Карбюратор и даже завели Instagram, где размещали снимки и видеоролики с Баликой. Аккаунт набрал около 3 тысяч подписчиков.

Конфликт с детьми, которые стали его убийцами, у бездомного возник давно.

«Говорил, что его и били, и оскорбляли, и штаны с него при всех на улице снимали. Я говорю Пете: "Так давай мы их накажем. Больше не будут лезть". "Не надо, — говорит. — Они еще дети. У них ветер в голове"», — рассказал житель Измаила.

В 1990-х Балика работал в родном селе Утконосовка в автомастерских в колхозе, но нарвался на аферистов и был вынужден распродать все имущество и просить милостыню. Со временем ему пришлось переехать в Измаил. На похороны бездомного приехало множество горожан.

Малолетних убийц могут отправить в специнтернат, также они могут вовсе избежать реального наказания, поскольку еще не достигли возраста наступления уголовной ответственности.