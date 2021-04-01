Первый украинский небоскрёб — 12-этажный дом Гинзбурга — построили в Киеве в начале ХХ века. Затем в Харькове возвели здание Госпрома. Но почему их стали называть хмарочосами? Об этом рассказывает автор издания Украина.ру Елена Мурзина

«Слово "хмарочос" (небоскреб) тоже иногда объявляют специально придуманным для смеха. Но это реальное слово, давно проживающее в украинском, калька с английского. Появилось оно, скорее всего, в начале ХХ века», — пишет автор.

Чахлык и Хмарочос. Что не так с украинским языком?

«Тогда не было ещё небоскрёбов, и вся Москва была видна с каланчи как на ладони», — писал он о столице в самом начале ХХ века. В 1912 году был построен почти 40-метровый доходный дом Нирнзее. Сначала его прозвали тучерезом.

С украинским вариантом неологизма долго не могли определиться. Небоскреб по-украински, согласно словарю украинского языка, составленному сотрудниками Института языкознания АН УССР, — это и «небосяг», и «хмародряп», и, наконец, «хмарочос». Также в ряде словарей встречается вариант «хмародер».

Больше об украинском языке читайте в статье Чахлык и Хмарочос. Что не так с украинским языком?