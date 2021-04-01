«Цель Саакашвили — деструкция, саботаж, нанесение максимального ущерба нашей стране, повреждение международного имиджа страны. На этот раз вновь это было сделано тогда, когда наша страна частично открывается для туристов. И всем известно, насколько важен для нас туризм, тем более в такой ситуации», — заявил Гарибашвили.
Он подчеркнул, что форма протеста оппозиционеров была совершенно неприемлемой и выходила за рамки «цивилизованных норм и грузинских стандартов».
Премьер-министр также заметил, что произошедшее в очередной раз доказало «абсолютную деградацию» указанной партии, с которой «цивилизованный диалог невозможен». Он добавил, что действия группы были осуществлены на фоне, когда страна частично открылась для туристов.
Прилет Познера в Тбилиси в среду, 31 марта, вызвал акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления ведущего о том, что Абхазия никогда не станет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, чтобы отметить день рождения, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии». В результате Познер покинул страну.
Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.