Акции в отношении российского телеведущего Владимира Познера в Грузии были спровоцированы оппозиционной партией «Единое национальное движение» и ее лидером, бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Об этом 1 апреля сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает РИА-Новости

В Грузии гостиницу с российским телеведущим Познером забросали яйцами © Facebook, Познер Online

Он подчеркнул, что форма протеста оппозиционеров была совершенно неприемлемой и выходила за рамки «цивилизованных норм и грузинских стандартов».

Премьер-министр также заметил, что произошедшее в очередной раз доказало «абсолютную деградацию» указанной партии, с которой «цивилизованный диалог невозможен». Он добавил, что действия группы были осуществлены на фоне, когда страна частично открылась для туристов.

Прилет Познера в Тбилиси в среду, 31 марта, вызвал акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления ведущего о том, что Абхазия никогда не станет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, чтобы отметить день рождения, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии». В результате Познер покинул страну.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.