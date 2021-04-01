По словам автора, многие, в том числе известные писатели, протестовали против внедрения в украинский язык выдуманных и плохо сконструированных слов-«кентавров». Среди них была и писательница Олена Пчилка — такой псевдоним взяла себе Ольга Косач (Драгоманова), мама Леси Украинки.
«А говорила она о новых словах так: "Дело не в том, что новые слова, а в том, что они плохие, плохо созданные"», — отметила Мурзина.
Автор также отметила, что писательница назвала себя именно Пчилка, а не Бджилка, — причиной могло стать то, что несуразно звучащую «бджилку» придумали гораздо позже.
Подробнее о необычных украинских словах можно прочесть в статье на сайте Украина.ру