Неизвестный сообщил, что в Киеве минирована больница, однако не указал адрес. Об этом 1 апреля изданию «Сегодня» сообщил источник в столичной полиции

Опасная страна: политолог рассказал о минировании Украины © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

В данный момент проверка продолжается.

Ранее правительство предложило Верховной Раде ужесточить наказание за ложное минирование, предусмотрев возможность конфискации имущества.

Кабмин предлагает лишать свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия. Сейчас конфискация не предусмотрена.

Минирование объектов критической инфраструктуры должно наказываться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет также с конфискацией.