«Утром на электронную почту полиции поступило анонимное сообщение о том, что в одном из помещений киевской больницы заложена взрывчатка. В сообщении не указаны: ни адрес, ни район, ни название больницы. Поэтому проводится проверка всех больниц Киева», — говорится в сообщении.
В данный момент проверка продолжается.
Ранее правительство предложило Верховной Раде ужесточить наказание за ложное минирование, предусмотрев возможность конфискации имущества.
Кабмин предлагает лишать свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия. Сейчас конфискация не предусмотрена.
Минирование объектов критической инфраструктуры должно наказываться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет также с конфискацией.