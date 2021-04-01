На Украине хотят запретить перевозить собак и котов в лифте. Проект закона отправили на рассмотрение в соответствующий комитет Верховной Рады, передает 1 апреля Telegram-канал «Украина Сейчас»

Серийного поедателя соседских собак нашли под Житомиром © ссо, pixabay законопроекту, чтобы избежать распространение COVID-19, который также может переноситься домашними питомцами, на время карантина в стране будет запрещено перевозить собак и кошек в лифте.

Кроме того, у Национальной полиции появится право штрафовать хозяев за громкий лай питомцев после 18:00.

За перевозку в лифте штраф составит от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1,7 тыс. или 2,3-4,7 тыс. гривен), во втором случае от 20 до 50 необлагаемых минимумов — (340-850 или 950-2,3 тыс. рублей).

Автором законопроекта является депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар, который ранее предлагал пенсионерке заплатить за коммуналку «продав собаку, если она элитной породы».