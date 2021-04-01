Памятник «Первым комсомольцам от молодежи Херсонщины» в парке «Херсонская крепость» лишился таблички. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщило издание «Типичный Херсон»

По данным коммунального предприятия «Гарантия», памятник вскоре могут вовсе демонтировать.

Кроме того, власти Херсона анонсировали конкурс «Я — творец своего города»: деятелям искусства предложили показать свои варианты реконструкции памятников, попадающих под закон о декоммунизации.

«Дюна» по-украински. Как на Украине бушует пламенная декоммунизация © facebook.com/pressjfo.news Сергею Козырю.

Памятник «Первым комсомольцам от молодежи Херсонщины» появился в парке «Херсонская крепость» в 1959 году. Он представляет собой обелиск высотой в 22 метра.

Закон о декоммунизации вступил в силу на Украине в мае 2015 года. В его рамках в стране сменились сотни названий. Причём коснулось это не только улиц, станций метро и городов. Также было демонтировано более 2,5 тысячи памятников.