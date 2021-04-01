Мужчина обратился в полицию Берегово Закарпатской области с заявлением о том, что его избили неизвестные в одном из местных супермаркетов. Об этом 31 марта сообщили в Закарпатском областном главке полиции

«По словам потерпевшего, у него возник спор с двумя незнакомыми подростками, которые ударили его камнем. После этого дети побежали за поддержкой к своим старшим товарищам, которые через несколько минут вернулись на место происшествия и отомстили заявителю, нанеся ему травмы», — говорится в сообщении.

Полицейские установили и разыскали нападавших, которыми оказались местные жители 14 и 17 лет. Пострадавшему мужчине — 28. Полицейские устанавливают роль в инциденте других участников, которые были на месте происшествия. Украинский десантник жестоко избил женщину — водителя троллейбуса — видео © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк

Проводится досудебное расследование. Санкция статьи за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.