Предприниматели Полтавы вышли на протест из-за усиления карантина в связи с ростом количества больных коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщило местное издание «Змист»

Митинг против усиления карантина собирается в Николаеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее в Полтаве усилили карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. С 3 по 17 апреля закрывают кафе, рестораны, бары, ТРЦ, развлекательные заведения, непродовольственные рынки, спортивные залы, бассейны и старшую школу.

По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, Полтава находится на втором месте в области по показателям заболеваемости коронавирусом.

Накануне Ужгородские предприниматели вышли на акцию против выборочного карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. В Черновцах на карантинный протест бизнесмены вышли во вторник.