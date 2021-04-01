«Предприниматели продуктовых и непродовольственных рынков требуют разрешить им работать на выходных. Также предприниматели говорят, что не получат помощи бизнеса от правительства, ведь по распределению правительства общество не находится в "красной" зоне карантина», — говорится в материале.
Ранее в Полтаве усилили карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. С 3 по 17 апреля закрывают кафе, рестораны, бары, ТРЦ, развлекательные заведения, непродовольственные рынки, спортивные залы, бассейны и старшую школу.
По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, Полтава находится на втором месте в области по показателям заболеваемости коронавирусом.
Накануне Ужгородские предприниматели вышли на акцию против выборочного карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. В Черновцах на карантинный протест бизнесмены вышли во вторник.