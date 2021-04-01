Алла Пугачева поздравила 31 марта в Instagram Лайму Вайкуле с днем рождения, опубликовав совместный снимок, на котором звезд посчитали похожими, как родных сестер

«С Днём Рождения, милая наша Лаймочка!!! Радости и Здоровья тебе. До встречи в дюнах», — написала Пугачева.

На снимке Пугачева и Вайкуле с похожими стрижками с челкой, кроме того, они сфотографированы с одного ракурса. Куда смотрит Пугачева?: Галкин получил необычное признание в любви © Максим Галкин/Инстаграм

Подписчики Пугачевой присоединились к поздравлениям Вайкуле. При этом некоторые из фанатов решили, что у звезд с возрастом появилось явное сходство.

«Стали похожи», «Близнецы прям», «Одинаковые почему?», «Еле узнала, кто есть кто», «И Лайма, и Алла, и Кристина — все на одно лицо уже стали», — отреагировали поклонники певиц.

Ранее Пугачева регулярно приезжала на фестиваль «Лайма Рандеву Юрмала», который организует Вайкуле. Среди участников фестиваля также были Филипп Киркоров и Максим Галкин. Из-за пандемии коронавируса звезды давно не виделись.