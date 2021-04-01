Исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой сообщил, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется на заседание для утверждения плана действий.
Она может ввести целый ряд мер. Например, установить особый режим въезда и выезда из Молдавии и на территории республики, ввести карантин, запретить массовые мероприятия.
С начала пандемии в Молдавии заболели больше 230 тысяч человек, умерли почти 5 тысяч пациентов. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду обратилась к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью в предоставлении вакцины от коронавируса.