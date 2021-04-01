Парламент Молдавии решил ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране из-за пандемии коронавируса. Он будет действовать с 1 апреля по 30 мая, передает Sputnik

Коронавирус поразил более 43 тысяч украинских медиков © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Аурелиу Чокой сообщил, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется на заседание для утверждения плана действий.

Она может ввести целый ряд мер. Например, установить особый режим въезда и выезда из Молдавии и на территории республики, ввести карантин, запретить массовые мероприятия.

С начала пандемии в Молдавии заболели больше 230 тысяч человек, умерли почти 5 тысяч пациентов. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду обратилась к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью в предоставлении вакцины от коронавируса.