Россия ответит на санкции Австралии из-за Крыма. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщили 31 марта на сайте ведомства

Австралия ввела санкции против России © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Захарова считает, что Австралия берет курс на деградацию российско-австралийских отношений.

По мнению дипломата, страна в целом придерживается «принципа пресловутой западной солидарности»: у нее якобы нет самостоятельности во внешней политике.

«Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели», — заключила Захарова.

На днях Австралия ввела санкции в отношении четырех российских компаний и одного россиянина. Это произошло в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста. До этого подобные меры ввела Канада.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования.