«Разумеется, недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны», — пообещала она.
Захарова считает, что Австралия берет курс на деградацию российско-австралийских отношений.
По мнению дипломата, страна в целом придерживается «принципа пресловутой западной солидарности»: у нее якобы нет самостоятельности во внешней политике.
«Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели», — заключила Захарова.
На днях Австралия ввела санкции в отношении четырех российских компаний и одного россиянина. Это произошло в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста. До этого подобные меры ввела Канада.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования.