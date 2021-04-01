Депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, который накануне приехал контролировать подсчет голосов на 87-й окружной избирательной комиссии в Ивано-Франковской области, обвинил кандидата Александра Шевченко от «За будущее» в сепаратизме. Об этом 1 апреля сообщает движение «ЧЕСНО» в Facebook

Отмечается, что депутат путал Прикарпатье с Закарпатьем. Позже политик решил, что он имеет право требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта и проводить обыск с целью поиска оружия.

В то же время около ОИК собрались митинги сторонников кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка и Александра Шевченко, которые оба заявили о победе. Когда туда прибыл Тищенко, произошла стычка. Арахамия специально запустил фейк о ножевом ранении Тищенко © Facebook, Николай Тищенко

«Тищенко же кричал, что он — народный депутат. Обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени. Кстати, Шевченко решили удалить из участка, хотя он не реагировал на провокации Тищенко, которые предположительно были рассчитаны на то, чтобы вывести кандидата из себя, и его таки удалили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тищенко не является субъектом избирательного процесса, поэтому не имеет права находиться на ОИК и контролировать процесс подсчета голосов.

Выборы на этом округе состоялись 28 марта. На подсчете более 60% голосов процесс остановился, поскольку исчез глава комиссии. По состоянию на утро четверга подсчитано 71,79% голосов.

По-прежнему лидирует кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк с 31,3% голосов. Вторую позицию занимает Александр Шевченко — 28,83%, и следом идет кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский — 28,8% голосов.