Дочь певицы Оли Поляковой опубликовала на днях в Instagram фото с прогулки по ночному Киеву и пригласила подписчиков восхититься эстетикой города, однако не все одобрили ее дерзкий жест

Девушка запечатлена на мосту. На одном из снимков Полякова показывает средний палец, на втором она вместе с парнем.

«Немного эстетики ночного Киева, а вы любите гулять ночью?» — написала Полякова. Полякова показала, как ее дочь нарушает закон: при чем здесь Игорь Николаев © Мария Полякова/Инстаграм

«Никакой тут "эстетики" не вижу!!!», «Некультурно, отписываюсь», «Лучше улыбка, чем палец», «Маша, ты супер, я взрослая "тётка" и веду себя так же, когда гуляю по Киеву», «Вы с Витей мило смотритесь», — ответили девушке в комментариях.

Ранее дочь Оли Поляковой 16-летняя Мария поделилась в TikTok видеороликом из медклиники. Девушку госпитализировали с подозрением на аппендицит, но она не унывала и станцевала вокруг капельницы за неимением пилона.