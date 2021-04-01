На Украине от коронавируса умер 421 пациент за сутки, что стало антирекордом с начала пандемии. Об этом 1 апреля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook

Минздрав Украины ожидает резкого ухудшения ситуации с COVID-19 © AP, Evgeniy Maloletka

«17 тыс. 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 апреля 2021 года. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 5 тыс. 160 человек», — написал Степанов.

Вакцинация от COVID-19 началась на Украине только в конце февраля. Первой дозой вакцинировали около 250 тысяч украинцев (при населении почти 44 млн). Вторую дозу пока получило очень мало граждан. На данный момент в стране в «красной» зоне карантинных ограничений находятся 11 регионов. Самая напряженная ситуация с коронавирусом наблюдается в Киеве, где занятость коек с кислородным обеспечением составляет 85,8%. Также критическая ситуация с заполненностью коек в Житомирской, Одесской и Киевской областях.