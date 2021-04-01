Сын президента США Джо Байдена Хантер потратил на наркотики и алкоголь деньги, заработанные в украинской газовой компании Burisma. Об этом он написал в своих мемуарах, копия которых попала в руки журналистов Washington Post, передает РИА Новости 1 апреля

В своей книге «Прекрасные дела» Хантер Байден пишет, что страдал от зависимостей большую часть жизни.

«За всего лишь последние пять лет распался мой брак, который продлился два десятилетия, к моему лицу приставляли пистолеты, в какой-то момент я совсем пропал, жил в мотеле… у магистрали I-95, где брали 59 долларов за ночь, испугал свою семью еще больше, чем самого себя», — пишет Байден в своих мемуарах.

Назад дороги нет. Как слова Байдена о Путине изменят мир © REUTERS, Kevin Lamarque Дональда Трампа, Байден-младший использовал отца для лоббистской работы.

Джо Байдена же подозревают в давлении на украинскую власть с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Президент свою вину отрицает.