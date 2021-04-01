В своей книге «Прекрасные дела» Хантер Байден пишет, что страдал от зависимостей большую часть жизни.
«За всего лишь последние пять лет распался мой брак, который продлился два десятилетия, к моему лицу приставляли пистолеты, в какой-то момент я совсем пропал, жил в мотеле… у магистрали I-95, где брали 59 долларов за ночь, испугал свою семью еще больше, чем самого себя», — пишет Байден в своих мемуарах.
Сын президента США работал советником в компании Burisma, зарабатывая 50 тысяч долларов в месяц. По мнению сторонников экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Байден-младший использовал отца для лоббистской работы.
Джо Байдена же подозревают в давлении на украинскую власть с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Президент свою вину отрицает.