Наличными семья премьер-министра хранит 235 тысяч долларов.
В декларации Шмыгаля лишь одно транспортное средство — Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска, автомобиль записан на супругу премьера.
Также в документе указан ряд объектов недвижимости: жилой дом во Львове, два земельных участка в том же городе и столько же — во Львовской области, а также нежилое помещение в том же регионе. Владелицей практически всех этих объектов числится супруга главы правительства.
Накануне на сайте появились декларации чиновников Украины. Из забавного: в декларации члена горсовета Харькова, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Саида Джавида, помимо другой собственности, указан лев. Причем он числится в разделе «движимое имущество» как «лев африканский чипированный».