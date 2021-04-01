Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в 2020 году заработал 19 тысяч долларов (почти 1,5 млн рублей). Соответствующие данные размещены в его декларации о доходах, опубликованной 31 марта на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Лев чипированный: на Украине депутат внес царя зверей в декларацию © Саид Джавад/Instagram

В декларации Шмыгаля лишь одно транспортное средство — Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска, автомобиль записан на супругу премьера.

Также в документе указан ряд объектов недвижимости: жилой дом во Львове, два земельных участка в том же городе и столько же — во Львовской области, а также нежилое помещение в том же регионе. Владелицей практически всех этих объектов числится супруга главы правительства.

Накануне на сайте появились декларации чиновников Украины. Из забавного: в декларации члена горсовета Харькова, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Саида Джавида, помимо другой собственности, указан лев. Причем он числится в разделе «движимое имущество» как «лев африканский чипированный».