США обсуждают проблему эскалации конфликта на востоке Украины и сообщения украинских военных о передвижении российских войск на российско-украинской границе со своими союзниками по НАТО. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщили на официальном сайте ведомства

Эксперт сказал, с чем столкнется Россия, если она захочет ввести войска на Украину © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк сказал Кирби.

По его мнению, дестабилизирующее влияние на эскалацию конфликта оказывает Россия.

В начале марта на востоке Украины возобновились боевые действия. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил тогда, что украинская сторона стягивает диверсантов к линии соприкосновения. Кремль, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с агрессивной позицией украинских вооруженных сил. В то же время, экс-президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в обострении конфликта обвинил российскую сторону. Он призвал подключиться к переговорному процессу по урегулированию конфликта Соединенные Штаты.

В минувший вторник главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности страны.

Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин уже заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать.