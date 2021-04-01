«Мы обсуждаем с союзниками по НАТО наши опасения по поводу этого роста напряженности и нарушений режима прекращения огня, а также региональной напряженности», — сказал Кирби.
По его мнению, дестабилизирующее влияние на эскалацию конфликта оказывает Россия.
В начале марта на востоке Украины возобновились боевые действия. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил тогда, что украинская сторона стягивает диверсантов к линии соприкосновения. Кремль, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с агрессивной позицией украинских вооруженных сил. В то же время, экс-президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в обострении конфликта обвинил российскую сторону. Он призвал подключиться к переговорному процессу по урегулированию конфликта Соединенные Штаты.
В минувший вторник главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности страны.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин уже заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать.