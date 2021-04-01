Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 31 марта в своем Twitter сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном обострение в Донбассе, а также Крым

«Я провел содержательный и предметный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму. Обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности», — написал Кулеба.

Я провів змістовну та предметну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Обговорили напрями посилення взаємодії у безпековій сфері. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 31, 2021

Госсекретарь США выразил обеспокоенность ситуацией на востоке Украины © Twitter, Secretary Antony Blinken

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских Вооруженных сил, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин уже заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».