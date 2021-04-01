Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией на востоке Украины. Об этом 31 марта сообщил госдепартамент

Госсекретарь США Блинкен заявил об угрозе Украине © REUTERS, Graeme Jennings

Кроме того, Блинкен «подчеркнул важность продвижения принципа верховенства права и экономических реформ». Стороны обсудили пандемию коронавируса и общие интересы по климату.

На прошлой неделе в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция).