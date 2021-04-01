«Он выразил обеспокоенность ситуацией в области безопасности на востоке Украины и выразил соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских солдат», — говорится в материале.
Кроме того, Блинкен «подчеркнул важность продвижения принципа верховенства права и экономических реформ». Стороны обсудили пандемию коронавируса и общие интересы по климату.
На прошлой неделе в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция).