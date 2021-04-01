В Грузии забросали яйцами гостиницу, в которой остановился российский телеведущий Владимир Познер, чтобы отпраздновать 87-летие, передает 1 апреля Sputnik

Грузинский эксперт рассказал, что бы началось, если б Абхазия вернулась на правах особого статуса © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Акция протеста началась рядом гостиницей Vinotel Boutique Hotel, здание забросали яйцами. Познер покинул отель через оцепление полиции. Он и его сопровождающие перебрались в отель Rooms, но там уже также собрались митингующие, начали забрасывать здание яйцами и попытались ворваться в него.

Также в сети появилось видео, на котором мужчина написал красной краской на асфальте возле здания отеля: «Вон из Грузии». В том числе участники акции выкрикивали нецензурные выражения в адрес России.

Кроме того, протестующие пожаловались на гостиничный ресторан, в котором был банкет по случаю дня рождения Познера. Заведение оштрафуют за нарушение карантинных ограничений.

Познер сообщил РИА Новости, что находится в безопасности. По его словам, из Тбилиси он собирался возвращаться 3 апреля. Вернется ли он раньше — неизвестно.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008 года Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Позднее о признании Южной Осетии заявили Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату.