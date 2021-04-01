Большинство украинских юношей, даже из Галичины, не рвутся воевать. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Золотарев согласился с точкой зрения, что война в Донбассе нужна элитам, а не простым гражданам. Под ружьё без мобилизации. Зачем Украина ужесточила воинский учёт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Даже молодёжь патриотичной Галичины предпочитает польские трускавки, сбор клубники, нежели надевать форму и идти служить Украине. План по призыву, по-моему, в 2018 году в самой патриотичной Тернопольской области был выполнен на 16%», — отметил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Верховная Рада 30 марта приняла законопроект, который позволит в течение суток призвать в Донбасс на службу резервистов в момент обострения без объявления мобилизации. Нарушителям закона о призыве грозят штрафы от 510 до 1,7 тыс. гривен, за уклонение от призыва по мобилизации или во время особого периода могут наказать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.