По словам политолога, с одной стороны, начало апреля — оптимальное время для старта военной операции, с другой, в ВСУ опасаются «северного ветра» и помнят о разгроме в Иловайске и Дебальцево.
«В руководстве ВСУ прекрасно понимают, что попытка повторить карабахский или хорватский варианты — не слишком здравая идея, если только ВСУ не останутся один на один с ДНР и ЛНР», — сказал Золотарев.
Он предположил, что в итоге все сведется к имитации активности в Донбассе.
Полностью интервью можно прочитать здесь.