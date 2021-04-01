Несмотря на подталкивание к активным военным действиям из Вашингтона, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хочет атаковать Донбасс, понимая, что РФ может выступить в его поддержку. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

По словам политолога, с одной стороны, начало апреля — оптимальное время для старта военной операции, с другой, в ВСУ опасаются «северного ветра» и помнят о разгроме в Иловайске и Дебальцево. Замминистра информации ДНР рассказал, когда может начаться война в Донбассе — видео

«В руководстве ВСУ прекрасно понимают, что попытка повторить карабахский или хорватский варианты — не слишком здравая идея, если только ВСУ не останутся один на один с ДНР и ЛНР», — сказал Золотарев.

Он предположил, что в итоге все сведется к имитации активности в Донбассе.

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