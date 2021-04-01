Китай является хорошим примером страны с прочной экономикой, которая достигла того, что её уважают американцы и Запад, даже несмотря на то, что их политика значительно отличается от китайской, сказал журналист.

«Думаю, при правильной внешней политике, сильной экономике и мощном военном потенциале Россия заставит себя уважать "партнёров"», — сообщил Кожевников.

Военный эксперт сказал, в чем России стоит брать пример с США и Израиля
Военный эксперт сказал, в чем России стоит брать пример с США и Израиля
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Европа против того, что Россия имеет собственную позицию по ряду вопросов и не собирается менять её даже под давлением ЕС и США, утверждает обозреватель издания Украина.ру Евгения Кондакова.

По её словам, сейчас РФ открыта к диалогу со всеми, но только на условиях равноправия, чего не может понять Евросоюз.

Очевидно, Западу не нужна сильная Россия, там всё ещё вспоминают Россию 1990-х, слабую, только ищущую свой путь на международной арене, сказала журналист. 