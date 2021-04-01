России необходимо укрепить экономику и вести грамотную внешнюю политику, чтобы «партнёры» её уважали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист Павел Кожевников

Китай является хорошим примером страны с прочной экономикой, которая достигла того, что её уважают американцы и Запад, даже несмотря на то, что их политика значительно отличается от китайской, сказал журналист.

«Думаю, при правильной внешней политике, сильной экономике и мощном военном потенциале Россия заставит себя уважать "партнёров"», — сообщил Кожевников.

Военный эксперт сказал, в чем России стоит брать пример с США и Израиля © скриншот с видео "Первый канал" | скриншот с видео "Первый канал" | Перейти в фотобанк Евгения Кондакова.

По её словам, сейчас РФ открыта к диалогу со всеми, но только на условиях равноправия, чего не может понять Евросоюз.

Очевидно, Западу не нужна сильная Россия, там всё ещё вспоминают Россию 1990-х, слабую, только ищущую свой путь на международной арене, сказала журналист.