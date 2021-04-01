Один из малореальных вариантов развития событий заключается в том, что Киев оставляет в покое Донбасс, и ЛДНР идут дальше своим путем, однако очевидно, что украинская власть к такому исходу событий не готова, сказал глава ДНР.
«Далее. Украина навязывает мирное разрешение конфликта на своих условиях… а это равноценно республикам сдаться. Разумеется, этого не будет, мы на такое не пойдем. Остается война. Так что украинский "вариант Б" точно не мирный», — сообщил Пушилин.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.