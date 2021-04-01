Альтернатив мирному урегулированию войны в Донбассе нет, так как Киев не оставит в покое Луганскую и Донецкую республики (ЛДНР). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава ДНР Денис Пушилин

Один из малореальных вариантов развития событий заключается в том, что Киев оставляет в покое Донбасс, и ЛДНР идут дальше своим путем, однако очевидно, что украинская власть к такому исходу событий не готова, сказал глава ДНР.

«Далее. Украина навязывает мирное разрешение конфликта на своих условиях… а это равноценно республикам сдаться. Разумеется, этого не будет, мы на такое не пойдем. Остается война. Так что украинский "вариант Б" точно не мирный», — сообщил Пушилин.

Замминистра информации ДНР назвал срок масштабного наступления украинской армии на Донбасс © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.