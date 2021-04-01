Все действия украинской Контактной группы по Донбассу направлены на саботаж. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава ДНР Денис Пушилин

Фактически Киев уже вышел из Минских соглашений, но украинская сторона официально признать очевидное не хочет, поэтому продолжает провокации, в том числе и дипломатические, сказал глава ДНР.

«Все усилия представителей украинской стороны в Контактной группе перед очередными встречами направлены только на деструктив, и таким образом они увеличивают пропасть между нами все больше», — сообщил Пушилин.

Замминистра информации ДНР назвал срок масштабного наступления украинской армии на Донбасс © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.