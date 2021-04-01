Фактически Киев уже вышел из Минских соглашений, но украинская сторона официально признать очевидное не хочет, поэтому продолжает провокации, в том числе и дипломатические, сказал глава ДНР.
«Все усилия представителей украинской стороны в Контактной группе перед очередными встречами направлены только на деструктив, и таким образом они увеличивают пропасть между нами все больше», — сообщил Пушилин.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.