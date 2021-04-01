Украинским гражданам внушают, что только украиноговорящих можно считать людьми «первого сорта», достойными получать все необходимые государственные привилегии, сказал эксперт.
«В этом и механизм: этот проект подсаживает население на то, чтобы в эту роль входили, входили, то есть это как злокачественный процесс, человек если уже залез в шкуру украинца, ненавидящего русского, не может вылезти из неё», — сообщил Баранов.
По данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.
68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.
Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.