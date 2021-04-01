На Украине работает «проект ненависти» к русскоязычным, на который подсаживается всё больше людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический социолог, один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов

Украинским гражданам внушают, что только украиноговорящих можно считать людьми «первого сорта», достойными получать все необходимые государственные привилегии, сказал эксперт.

«В этом и механизм: этот проект подсаживает население на то, чтобы в эту роль входили, входили, то есть это как злокачественный процесс, человек если уже залез в шкуру украинца, ненавидящего русского, не может вылезти из неё», — сообщил Баранов.

Украина столетиями ходит по кругу неразрешимых проблем — Вышинский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.