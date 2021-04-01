Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина 30 марта опубликовала в Instagram фото и видео своих питомцев, которые, несмотря на то что относятся к разным отрядам млекопитающих, очень похожи

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