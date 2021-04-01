«Два трудяги. Разве не пчелки?» — шутливо прокомментировала женщина снимки своих питомцев, лежащих в одинаковых позах.
Оказалось, что у дочери политика собака породы бультерьер и кролик с кличками Пеппа и Зая. Подписчики Виталины поддержали ее шутку большим количеством смайликов, а кто-то и продолжил тему.
«Много работают, большие начальники», — написал один из фолловеров.
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Виталина Ющенко — старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко от первого брака со Светланой Колесник, учительницей украинского языка и литературы.