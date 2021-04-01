Донбасс может войти в состав России в качестве компенсации за потери, которые будут неизбежными в случае широкого конфликта с Западом. Об этом политический социолог, один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Несмотря ни на что»: Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Если ситуация будет развиваться по… сценарию — широкий конфликт с Западом, когда России будет нечего терять, но не настолько, чтобы это был… сценарий с войной на территории всей Украины, — в этом случае в плане компенсации за все издержки и потери, в том числе от этой войны, которые будут неизбежными, конечно, воссоединение этих территорий целиком с Мариуполем, Северодонецком, Славянском, Краматорском, северным аграрным аппендиксом Луганской области», — сказал Баранов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс, «несмотря ни на что».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.