По его словам, для населения Донбасса наиболее приемлемым вариантом является выделение из состава Украины всей территории бывших Донецкой и Луганской областей и вступление в Россию, так как существование самостоятельного государства не дает таких плюсов.
«Если ситуация будет развиваться по… сценарию — широкий конфликт с Западом, когда России будет нечего терять, но не настолько, чтобы это был… сценарий с войной на территории всей Украины, — в этом случае в плане компенсации за все издержки и потери, в том числе от этой войны, которые будут неизбежными, конечно, воссоединение этих территорий целиком с Мариуполем, Северодонецком, Славянском, Краматорском, северным аграрным аппендиксом Луганской области», — сказал Баранов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс, «несмотря ни на что».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.