Первый сценарий, по его мнению, заключается в жесткой войне вокруг территории нынешней линии разграничения, возможно, с вхождением украинских войск в Донецк и Луганск, с большими потерями как со стороны Украины, так и со стороны ЛДНР и с вмешательством России посредством технической, огневой и точечной поддержки.
«И потом все вернется примерно в то же положение, в котором находится сейчас, то есть примерно к той же линии разграничения, и соглашению типа "Минск-3" с участием международных европейских структур. Это наиболее вероятный сценарий», — отметил Баранов.
Второй сценарий, по его словам, подразумевает более тяжелое развитие ситуации — это вмешательство российских войск и очистка всей территории бывших Донецкой и Луганской областей с воссозданием территорий республик, и, как следствие, полная независимость от Украины с возможностью вхождения в состав РФ.
Третий сценарий — это широкомасштабный конфликт с Западом, считает Баранов. Тогда, по его словам, России ничего не останется, кроме как ввести войска с разных направлений: вероятно, это Крым, Харьков и отсечение востока Украины по Днепру. Этот сценарий наименее вероятен, подчеркнул эксперт.
Верховная Рада 30 марта приняла законопроект, который позволит в течение суток призвать в Донбасс на службу резервистов в момент обострения без объявления мобилизации.
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