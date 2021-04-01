На сегодняшний день существуют три сценария в случае наступления Украины на республики Донбасса. О них политический социолог, один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов рассказал в интервью изданию Украина.ру

Война в Донбассе: западноукраинский эксперт объяснил нерешительность Киева © president.gov.ua

«И потом все вернется примерно в то же положение, в котором находится сейчас, то есть примерно к той же линии разграничения, и соглашению типа "Минск-3" с участием международных европейских структур. Это наиболее вероятный сценарий», — отметил Баранов.

Второй сценарий, по его словам, подразумевает более тяжелое развитие ситуации — это вмешательство российских войск и очистка всей территории бывших Донецкой и Луганской областей с воссозданием территорий республик, и, как следствие, полная независимость от Украины с возможностью вхождения в состав РФ.

Третий сценарий — это широкомасштабный конфликт с Западом, считает Баранов. Тогда, по его словам, России ничего не останется, кроме как ввести войска с разных направлений: вероятно, это Крым, Харьков и отсечение востока Украины по Днепру. Этот сценарий наименее вероятен, подчеркнул эксперт.

Верховная Рада 30 марта приняла законопроект, который позволит в течение суток призвать в Донбасс на службу резервистов в момент обострения без объявления мобилизации.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.