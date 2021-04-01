Верховная Рада 30 марта приняла законопроект, который позволит в течение суток призвать в Донбасс на службу резервистов в момент обострения без объявления мобилизации.
По мнению Баранова, обострение, назревшее сегодня в Донбассе, — это репетиция серьезного наступления, причем не исключено, что репетиция с боем.
«Сказать, что это будет к выборам в Госдуму, я не считаю, что эти события между собой связаны. Все равно для Украины ситуация будет такая же, они будут ждать, пока Россия не окажется во внутреннем раздрае или тяжелом положении, когда она не сможет оказать реальной поддержки, либо будет какое-то вмешательство со стороны НАТО, которое нейтрализует возможности России», — отметил социолог.
Только в этих случаях, по его мнению, Киев начнет серьезное наступление, но и отсутствие этих обстоятельств не исключает какие-то крупные операции с прорывом.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.