Большого наступления Киева на Донбасс с целью ликвидации ЛДНР не будет, потому что эта ситуация не выгодна ни для Украины, ни для Запада. Об этом политический социолог, один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов сказал в интервью изданию Украина.ру

Названы направления наступления украинских войск в Донбассе

По мнению Баранова, обострение, назревшее сегодня в Донбассе, — это репетиция серьезного наступления, причем не исключено, что репетиция с боем.

«Сказать, что это будет к выборам в Госдуму, я не считаю, что эти события между собой связаны. Все равно для Украины ситуация будет такая же, они будут ждать, пока Россия не окажется во внутреннем раздрае или тяжелом положении, когда она не сможет оказать реальной поддержки, либо будет какое-то вмешательство со стороны НАТО, которое нейтрализует возможности России», — отметил социолог.

Только в этих случаях, по его мнению, Киев начнет серьезное наступление, но и отсутствие этих обстоятельств не исключает какие-то крупные операции с прорывом.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.