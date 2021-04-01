Это много говорит о несостоятельности украинской политической элиты, её несубъектности и безамбициозности. В некотором роде — и о её нелюбви к собственной стране, считает эксперт.
Украина столетиями ходит по кругу неразрешимых проблем, снова и снова сталкиваясь с ними на новом витке истории. То есть причина — в самой украинской ментальности, в области духовности и культуры, в неспособности к критическому мышлению, а также в отсутствии системы власти.
«Достаточно перечитать роман Михаила Булгакова "Белая гвардия" о киевских событиях столетней давности, дабы понять, что в украинской повестке за целый век не изменилось буквально ничего. Мы откатились к темам Первой мировой войны. Модерна словно и не было вовсе, мы проскочили весь XX век, даже его не заметив! А сейчас самодовольно разносим на кирпичи остатки советского фундамента нынешней Украины, гордо возвращаясь к чаемой земле…» — сказал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.