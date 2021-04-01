Украинская национальная идеология, историография строятся на виктимности, во всех действиях мы оглядываемся на чужое мнение и ищем поддержки у мнимых «друзей» и «партнёров». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал западноукраинский политолог Святослав Вышинский

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Украина столетиями ходит по кругу неразрешимых проблем, снова и снова сталкиваясь с ними на новом витке истории. То есть причина — в самой украинской ментальности, в области духовности и культуры, в неспособности к критическому мышлению, а также в отсутствии системы власти.

«Достаточно перечитать роман Михаила Булгакова "Белая гвардия" о киевских событиях столетней давности, дабы понять, что в украинской повестке за целый век не изменилось буквально ничего. Мы откатились к темам Первой мировой войны. Модерна словно и не было вовсе, мы проскочили весь XX век, даже его не заметив! А сейчас самодовольно разносим на кирпичи остатки советского фундамента нынешней Украины, гордо возвращаясь к чаемой земле…» — сказал политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.