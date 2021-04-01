Кроме того, миролюбивая политика Украины потребовала бы смены внешнеполитического курса страны, дистанцирования от Запада и более уверенного маневрирования между мировыми центрами силы.
Чтобы воплотить подобный сценарий, Украина нуждается в восстановлении экономики, а это, в свою очередь, предполагало наличие у Зеленского профессиональной команды и чёткого плана действий — ещё до избрания на пост президента страны.
«Однако у власти не было и нет никакого стратегического плана. Именно с этим связаны и метания Киева на Донбассе — от обострения до попыток примирения и обратно. "Разруха", как писал не любимый украинскими националистами киевский писатель, "не в клозетах, а в головах"», — сказал Святослав Вышинский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.