У президента Украины Владимира Зеленского была возможность стать «голубем мира», однако это требовало решительных, продуманных и достаточно непопулярных среди националистов шагов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал западноукраинский политолог Святослав Вышинский

Игорь Коротченко: Если США «похоронят» «Северный поток-2», то Россия будет сбивать украинскую авиацию в Донбассе © commons.wikimedia.org, Министерство обороны Российской Федерации

Чтобы воплотить подобный сценарий, Украина нуждается в восстановлении экономики, а это, в свою очередь, предполагало наличие у Зеленского профессиональной команды и чёткого плана действий — ещё до избрания на пост президента страны.

«Однако у власти не было и нет никакого стратегического плана. Именно с этим связаны и метания Киева на Донбассе — от обострения до попыток примирения и обратно. "Разруха", как писал не любимый украинскими националистами киевский писатель, "не в клозетах, а в головах"», — сказал Святослав Вышинский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.