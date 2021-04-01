Превращение Украины в производственную водородную площадку ЕС - это пилотный проект на самой начальной стадии реализации. Об этом сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сказал в интервью изданию Украина.ру

«Северный поток – 2»: Берлин предлагает Вашингтону «водородную сделку» на Украине © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Константином Гурой, на которой обсудили потенциал Украины в сфере производства водорода. Украинский премьер Денис Шмыгаль еще в январе говорил, что водородный потенциал страны «высокий».

По словам Марунича, в теории Украина действительно может стать европейской площадкой по производству водорода: предварительно для этих целей отводятся два-три района на юге Одесской области и в центре страны.

«Вопрос в другом: этот самый водород должен быть "чистым", "зеленым" или "голубым". Это означает, что энергия, используемая для его производства, должна быть получена из "чистых" источников, а не на "грязной" теплоэлектростанции», — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, остается нерешенным вопрос доставки водорода в Евросоюз, так как по системе существующих трубопроводов это не представляется возможным — потери будут слишком высоки.

Таким образом, несмотря на то что и Европа, и Украина заинтересованы, пока это сугубо теоретический проект, потому что на Украине есть лишь один стартап по производству водорода, который также находится в стадии обсуждения, подчеркнул экономист.

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