Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл к месту строительства газопровода «Северный поток 2» в водах Дании, сообщает РИА Новости 31 марта со ссылкой на данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic

В данный момент трубы укладывает российская баржа «Фортуна», которая достраивает в водах Дании вторую ветку газопровода. «Академик Черский» возобновит укладку первой ветки «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

«Северный поток – 2»: Позиции Германии и США неизменны, в НАТО и ЕС нет единства, Польша — жертва русофобии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.